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    美國前眾議員葛林姆打馬球摔落 胸部以下癱瘓

    美國前眾議員葛林姆打馬球時摔落，造成胸部以下癱瘓。（美聯社）

    美國前眾議員葛林姆打馬球時摔落，造成胸部以下癱瘓。（美聯社）

    2024/11/12 12:56

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨54歲前眾議員葛林姆（Michael Grimm），因涉及稅務詐欺罪嫌於2015年1月辭職，在監獄服刑8個月左右，親友透露他今年9月打馬球時摔落，造成胸部以下癱瘓。

    據《美聯社》報導，葛林姆曾在美國海軍陸戰隊服役，退役後成為聯邦調查局（FBI）探員，2011年至2015年為紐約史泰登島和布魯克林選區的聯邦眾議員。

    不過，美國當局於2012年開始對葛林姆的募款活動展開調查，最終對他在曼哈頓經營的餐廳提供20項指控，包括繳交造假稅務資料、謊報職員薪資和營業收入等等。

    葛林姆雖然在2014年競選連任時勝出，但仍於2015年1月黯然辭職入獄。葛林姆2018年試圖捲土重來，最終還是在共和黨內初選敗北，近來他跑到保守派媒體極限新聞（Newsmax）擔任主持人。

    葛林姆墜馬癱瘓後在紐澤西州接受治療，好友伊格尼齊奧 （Vincent Ignizio） 為他在集資網站GoFundMe開設眾籌專頁，目前金額已累積至25萬7485美元（約新台幣835萬元）。

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