英相強生重要表決一勝一敗 脫歐前景未卜

2019-10-23 03:20

〔中央社〕英國下議院今天通過「退出協議法案」二讀表決，這是脫歐協商以來，下議院首次通過脫歐相關法案。不過，首相強生的緊湊脫歐時程表隨後遭到否決，他表示將暫停立法。脫歐再一次前景未卜。

下議院今天以329票贊成、299票反對通過「退出協議法案」二讀表決，這是強生（Boris Johnson）政府首次勝利。不過，由於強生想要儘速立法的時程動議以308票贊成、322票反對遭否決，他表示政府將會中止法案。

強生的新脫歐協議原本要在19日表決，但前保守黨議員萊特溫（Oliver Letwin）提出的修正動議插隊通過，容許擱置新版脫歐協議，直到相關施行立法通過才放行，導致強生的協議被擱置。

下議院議長貝爾考（John Bercow）昨天又出手，阻擋議會針對脫歐協議進行有意義表決，強生只得按部就班處理法案，希望能迅速通過，趕在10月31日脫歐。

強生政府想趕在24日之前把法案處理完成，今天晚上進行兩場重要表決。首先是在本地時間晚上7時（台灣時間23日凌晨2時）左右，先就「退出協議法案」（Withdrawal Agreement Bill）二讀表決，結果以30票差距勝出。

不過強生事前已經表示，如果他的時程表動議沒有表決通過，他會中止法案。他也說，如果歐盟決定讓英國延後脫歐，他寧可直接推動大選。

強生表示，國會陷入自己製造的僵局，他不會允許事情再耗上好幾個月。在野黨議員則說，強生的話就像是「幼稚的勒索」。

結果強生的第二場表決失利，以14票差距遭到否決。大多數議員仍認為，退出協議法案至關重要，不可以倉促立法。

強生事後表示，他很遺憾下議院寧可拖延，也不願意選擇可以讓英國在10月31日有協議脫歐的時程表。

他表示：「我們現在面臨更多的不確定性。歐盟現在必須考慮要怎麼回應議會要求延後脫歐。政府必須加速無協議脫歐的準備，直到歐盟做出回應前，我們會中止立法。」（編輯：陳政一）

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