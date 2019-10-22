賀女太空人「說錯紀錄」遭糾正 川普中指搔頭遭網友撻伐

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald John Trump）上週五（18日）致電祝賀女太空人科克（Christina Koch）及梅爾（Jessica Meir）時，誤稱她們完成「史上首次女性太空漫步」，遭到梅爾「委婉」糾正為「首次有2個女太空人同時太空漫步」後，川普尷尬的用「中指」搔頭；當天畫面被放上網路後，川普的行為受到一些網友的撻伐，認為「比中指」絕非偶然、抨擊他侮辱梅爾，但也有網友認為這只是他的「習慣」。
綜合外媒報導，川普18日公開致電位於國際太空站（ISS）的女太空人科克及梅爾，祝賀2人當天完成「太空漫步」壯舉時，在電話中誤稱2人完成「史上首次女性太空站外漫步」，梅爾隨後以「我們不能獨佔這麼多榮譽，以前還有很多女性太空漫步者。」以及「這是首次有2個女性同時太空漫步。」委婉糾正川普的說法。
而現場的電視製作團隊及攝影記者，忠實記錄下川普被糾正後，尷尬的用中指搔頭的畫面；畫面公開後，在推特擁有41萬追蹤者的美國知名反槍枝推動者沃茨（Shannon Watts），在昨（21）日將影片分享推特，寫下「當一名太空人委婉的糾正其他女性太空漫步紀錄時，川普用『中指』梳理他的頭髮。」，獲得10萬人按讚、3萬多人轉推以及近9000則留言。
有些網友嚴重撻伐川普的行為，認為「這些女性不僅比他優秀，也比他獲得更多成就。」，也有網友認為「這絕對不可能是偶然！」；但有眼尖的網友發現，川普在遭到糾正前，就有用中指搔頭、梳理頭髮，認為這只是他的「怪癖」，不過絕大部分網友都還是傾向「川普故意對太空人比中指」。
When gently corrected by one of the astronauts about how other women have spacewalked, Donald Trump uses his middle finger to "fix" his hair.— Shannon Watts （@shannonrwatts） 2019年10月21日
How is this even real life? pic.twitter.com/9bnj7XfY1m