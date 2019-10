賀女太空人「說錯紀錄」遭糾正 川普中指搔頭遭網友撻伐

2019-10-22 20:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald John Trump)上週五(18日)致電祝賀女太空人科克(Christina Koch)及梅爾(Jessica Meir)時,誤稱她們完成「史上首次女性太空漫步」,遭到梅爾「委婉」糾正為「首次有2個女太空人同時太空漫步」後,川普尷尬的用「中指」搔頭;當天畫面被放上網路後,川普的行為受到一些網友的撻伐,認為「比中指」絕非偶然、抨擊他侮辱梅爾,但也有網友認為這只是他的「習慣」。

綜合外媒報導,川普18日公開致電位於國際太空站(ISS)的女太空人科克及梅爾,祝賀2人當天完成「太空漫步」壯舉時,在電話中誤稱2人完成「史上首次女性太空站外漫步」,梅爾隨後以「我們不能獨佔這麼多榮譽,以前還有很多女性太空漫步者。」以及「這是首次有2個女性同時太空漫步。」委婉糾正川普的說法。

而現場的電視製作團隊及攝影記者,忠實記錄下川普被糾正後,尷尬的用中指搔頭的畫面;畫面公開後,在推特擁有41萬追蹤者的美國知名反槍枝推動者沃茨(Shannon Watts),在昨(21)日將影片分享推特,寫下「當一名太空人委婉的糾正其他女性太空漫步紀錄時,川普用『中指』梳理他的頭髮。」,獲得10萬人按讚、3萬多人轉推以及近9000則留言。

有些網友嚴重撻伐川普的行為,認為「這些女性不僅比他優秀,也比他獲得更多成就。」,也有網友認為「這絕對不可能是偶然!」;但有眼尖的網友發現,川普在遭到糾正前,就有用中指搔頭、梳理頭髮,認為這只是他的「怪癖」,不過絕大部分網友都還是傾向「川普故意對太空人比中指」。

When gently corrected by one of the astronauts about how other women have spacewalked, Donald Trump uses his middle finger to "fix" his hair.



How is this even real life? pic.twitter.com/9bnj7XfY1m