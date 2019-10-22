「女性大腦像鬆餅無法集中」知名會計事務所員訓爆性別歧視

2019-10-22 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕安永（Ernst & Young）是全球最大的會計事務所之一，全球收入高達364億美元，旗下擁有27萬名員工，但在2018年6月的「權力、展現、目標」員工訓練中，邀請知名顧問克拉克（Clark）帶領訓練女性員工，驚傳出課程中充斥性別歧視的觀念。

據《赫芬頓郵報》報導，曾參加培訓的安永前員工簡小姐指出，克拉克在培訓中建議大家，如果希望男性專注於妳談論的內容，就不要露出皮膚，因男性可能會因此分心，在會議上，女性經常說話簡短且提不到重點，相比男性會長篇大論，因為他們認同自己的想法。

簡小姐認為「根本是教女性符合刻板印象」，因講師著重討論女性如何適應由男性主導的工作場所。例如，當女人說話時，不應該生氣，衣服要穿得討人喜歡，但不能穿短裙，因可能聯想到性愛，且應該看起來健康，擁有良好的髮型和修剪過的指甲。

在網路上引起熱議的觀念還有「女性的大腦會像鬆餅一樣吸收糖漿，讀取訊息時很難集中精神，而男性就像餅乾，可以將訊息收集在餅乾上，能更好的集中精力」。

克拉克還建議女性在與男性互動時，別在會議中直接面對男人，因為男人認為這是威脅；當和男人聊天時，要雙腿交叉與他成一定角度坐著；不能太激進或直言不諱。

對於歧視輿論不斷，安永也發布聲明反駁，該次培訓為最後一次舉辦那種「版本」，對於課程內容公司不再提供詳細資訊，因「任何片面資訊都完全脫離上下文」，且參與培訓的員工都給予高度的評價，公司致力營造包容性與歸屬感的環境，任何相反的說法都是錯誤的。

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