柯文哲身兼女權會主委卻涉性別歧視 議員要求這樣做...

2019-09-11 20:06

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲近日脫口說「陳菊是比較肥的韓國瑜」卻不認錯，引起外界抨擊不尊重女性，台北市議員吳沛憶認為，柯文哲身兼台北市女性權益促進委員會主委，卻說出具有性別歧視的言論，應公開道歉，要求柯P應月底前召開女權會會議，以主委身分，主動提出過去有關性別歧視爭議言論，讓專業委員討論，評斷柯文哲過去發言是否涉及性別歧視。

吳沛憶今天在市議會市長施政報告質詢時質疑，柯文哲的發言涉及性別歧視，甚至有性別霸凌，但從未道歉，是否在主觀上有歧視？她認為，柯文哲身兼北市女性權益促進委員會主委，做出這樣的言論，應公開道歉。

不過柯文哲仍未鬆口道歉僅說「該改進要改進，這我要上性平課程」、「這個錯了就錯了」

吳沛憶表示，在性平課程內有說，無論主觀上自己是否認為有歧視，要以當事人、受害者的感受來認定，「很多時候你感覺沒有在歧視，是因為缺乏性別意識，你不知道什麼是標籤化，是因為缺乏性別意識」。

吳沛憶指出，柯文哲上任以來北市女性權益促進委員會共召開十六次的會議，柯僅去六次，大部分時間都缺席，是淺意識在迴避？還是認為不重要？她希望柯文哲在月底前召開女性權益促進委員會的會議，以主委的身分，主動提起過去有關性別歧視爭議言論，由專業委員評斷發言是否涉及性別歧視。

柯文哲則在議場允諾，下次會議會去。

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