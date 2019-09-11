「韓國瑜選總統」有什麼話要說？ 柯文哲：他完了！

2019-09-11 18:39

〔記者楊心慧／台北報導〕天下雜誌全台22縣市首長施政滿意度調查，高雄市長韓國瑜42.09分拿到最後一名，倒數第二、第三分別為台中市長盧秀燕48.65分和台北市長柯文哲51.8分；柯文哲今天赴市議會施政報告，民進黨議員阮昭雄認為，「當市長去選總統無法專心市政也沒辦法選舉」，問柯文哲有什麼話想對韓國瑜說？柯文哲脫口而出說：「他完了。」

市議員陳慈慧表示，自柯文哲組黨到現在，臉書粉絲專頁的按讚人數下滑，至今（下午）只剩197萬。柯文哲回說，目前台灣面臨極端政治，來得快去得快，這是未來台灣需思考的問題，就像面臨極端氣候，需建構韌性城市一樣；他也重申，這是台灣社會未來要思考的問題。

陳慈慧表示，柯文哲仍是台北市長，接下來三年多希望市長能夠把市政做好做滿，專心市政可以嗎？柯文哲回答「可以」，但也說民調奇怪、越來越難解讀。陳慈慧回應，但這還是民眾滿意度的依據，也是市長要去參考的數據。

議員阮昭雄在質詢時也指出，馬英九是做完第二任市長才去選總統，他認為一邊當市長、一邊選總統，絕對沒辦法做好市政，也無法好好選總統，「所以好險你和韓國瑜不一樣，韓國瑜要選耶，你有什麼話要和他講？」柯文哲脫口而出說：「他完了。」

此外，阮昭雄也要求台北市要去爭取國際賽事到台北，需主動申請。柯文哲表示，體育局有成立專案小組，也有在準備。

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