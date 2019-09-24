「彩虹媽媽」滲透校園？北市議員：涉及縱容霸凌、性別歧視

2019-09-24 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕孩子的教育不能亂來！台北市議員黃郁芬在臉書上表示，日前台北市國中小內有「彩虹媽媽」利用晨光時間進入，灌輸學生疑似不適當的性別及生命教育觀念。黃郁芬表示，希望各方能持續提供相關事證、釐清事件，讓她有更多資訊以供質詢，讓這具爭議性的課程，能受大眾檢視。

黃郁芬在臉書上表示，近日有家長向她反映，在上學期的家長聯絡簿中，有張「彩虹生命教育」的紙條，並發現該紙條內容有疑似讓小孩不敢做自己、縱容霸凌現象的疑慮。

黃郁芬說，這種「彩虹媽媽」進入校園，以說故事的方式，教導不正當的性別教育，更是涉及「性別歧視」以及「縱容霸凌」等疑慮。黃郁芬指出，這些都有涉及違反《教育基本法》以及《性別平等教育法》相關規定。

黃郁芬表示，這些「彩虹媽媽」是「台灣彩虹愛家生命教育協會」培訓進入校園的志工團體，且在招募傳單上就指名要將「學區變牧區」、「用生命教育進入校園，用基督福音歡呼收割」，讓宗教進入校園的意圖明顯。

黃玉芬指出，這些彩虹媽媽會利用學校「晨光時間」進行教學，而台北市教育局的規定指出，晨光時間除了可以由教師指導之外，也可依照相關規定，邀請校外人士入班協助教學。

面對這樣情況，黃郁芬表示，目前台北市約有24所小學和9所國中讓彩虹媽媽系統介入教學。她希望關心孩子教育的家長，若有任何事證或建議，可提供給他們。

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