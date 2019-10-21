全球可再生能源發電總量 5年內有望增長5成

2019-10-21 21:53

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕國際能源署（IEA）針對全球可再生能源市場進行2019年至2024年的分析與預測，21日發布《2019年可再生能源》（Renewables 2019）年度報告。報告預估，全球可再生能源的發電總量，未來5年內可提升50%，相當於增加1200吉瓦（GW）；可再生能源的發電佔比將從目前的26%提升到30%。

報告指出，可再生能源中預估成長最快速的是太陽能，其發電量未來5年內約可增加600吉瓦，且發電成本可降低15%至35%；屋頂太陽能系統的數量未來5年內有望增加逾一倍，達到1億座，其主要市場為澳洲、比利時、美國加州、荷蘭及奧地利。報告認為，2024年全球將僅有6%符合條件的屋頂已安裝太陽能系統，顯示太陽能發電往後仍具有龐大的進步空間。

報告強調，政府政策與關稅的改革仍有其必要，才能確保太陽能發電得以永續成長；政策及法規的不確定性、高投資風險、太陽能與風力發電系統的技術改進，則是發展可再生能源須面臨的三大挑戰。

國際能源署執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示：「可再生能源當前已成為全球第2大發電來源，但我們如果要朝著改善氣候變遷、空氣品質、能源使用的長期目標持續邁進，仍需加快可再生能源的擘劃。當成本愈降愈低，才愈能激勵我們發展太陽能光電系統。」

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