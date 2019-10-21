兄弟心結認了！哈利王子首度坦承 與哥哥威廉走不同的路

2019-10-21 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室成員的動向一直外界關注的焦點，自哈利王子迎娶好萊塢女星梅根後，經常傳出與哥哥威廉王子不和的傳聞，哈利始終否認，不過，在最近一次的受訪中，終於透露內幕，哈利坦承與哥哥「走在不同的道路」上。

綜合英國媒體報導，日前發哈利攜妻梅根訪問非洲時，接受《英國獨立電視台》（ITV）專訪，該訪問在英國當地時間20日公開，主持人布萊德比（Tom Bradby）詢問哈利，外界對於英王室兄弟不和的傳聞一直甚囂塵上，其中有多少真實性？哈利指出：「由於這份角色、這份職責，以及這家庭所承受的巨大壓力下，發生了喔一些無可避免的事」，儘管哈利間接承認與兄長之間有嫌隙，但他強調「我們是兄弟，而且永遠都是。」

哈利表示，兩個人目前處於不同的道路上，他會永遠會挺哥哥，他也知道哥哥永遠會支持他，「我們現在相處的次數不如以往，因為彼此都很忙，但我極為愛他，你知道大部分的傳聞都是無中生有，但身為兄弟，有好日子，有時也有壞日子。」

有報導指出，高階英國王室成員相當關注兩對夫妻，但有消息人士爆料，威廉與哈利幾乎背道而馳，儘管哈利仍在掙扎，但「威廉與哈利的關係令人絕望」，今年4月，英國哈利王子和妻子梅根設立專屬的Instagram帳號，不再與兄嫂威廉和凱特共用一個推特和IG帳號，正式逐步進行分家計畫。

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