坦克兵嚇呆！以為軍服被卡住 努力一撕結果右腿不見了...

2019-10-20 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國21歲陸軍士兵梅斯（Ezra Maes），被派遣到波蘭服役時擔任M1A2戰車填彈手，一天晚上和戰友們在坦克上休息時，因為煞車失靈導致戰車撞到堤防上，梅斯急著先處理同袍們的傷勢，一回過神發現自己的軍服似乎被卡進戰車裡，下意識一撕卻發現他被機械夾住的右腳也跟著不見了。

據《福斯新聞》報導，當時梅斯和兩名同袍在戰車上睡著了，但隨著坦克以每小時8公里的速度隨著下坡前進時，他們紛紛驚醒並意識到煞車可能出了問題。

戰車駕駛試過各種方式希望能停下來，但全都徒勞無功，他們只好把希望放在前方的樹林，祈禱有一棵樹木能夠停下戰車。孰料，經過下坡後時速來到48公里的坦克雖然撞到好幾棵樹，但也只是放緩速度並沒有完全停下，最終撞上了路邊堤防。

梅斯的右腿陷入戰車下方，駕駛員的頭則狠狠地撞到艙門上而且背部骨折，而機槍手除了腿部脫臼之外，大腿內側的傷口看起來也很嚴重。

這位坦克填彈手忍著疼痛協助處理戰友的傷口，隨後發現身上的軍服好像卡住了，所以就轉了一下身體。梅斯透露，他當時「感到一陣撕裂聲，然後覺得很酷，因為自己把軍服撕下來了。」

緊接著梅斯才注意到被撕掉的不僅是他的制服，右腿也跟著「被撕掉了」，他竭盡全力地想採取止血行動，但很快就血流不止差點暈倒。剛剛被他幫助的戰友連忙拿出皮帶充當止血帶束緊梅斯截肢處，並用冷水拍打他的臉龐避免梅斯出現失血性休克。

由於事故發生後坦克無線電被撞毀，機槍手努力找到唯一沒有被撞壞的手機並由梅斯打電話求援，當救援部隊來到現場從坦克裡拿出斷腿時，梅斯還打趣地笑道：「嘿，把它帶回來，我想要！」

梅斯獲救後先被送往德國醫院治療，再後送至美國德州布魯克軍事醫療中心休養。梅斯並沒有對失去右腿一事而消沉，他每週都做著復健治療例如瑜珈等等，為了之後能夠植入永久性義肢而努力。

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