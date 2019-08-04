獨家》記得他嗎？ 遭無照酒駕女撞截肢交警 擬參選立委

2019-08-04 21:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕39歲的新北市蘆洲警分局交通分隊警員陳昭宏2016年7月執勤時遭酒駕又無照的女駕駛陳以恩撞斷雙腿，右腿截肢。事發已3年多，陳昭宏說，無法諒解陳以恩不負責任的行為，但他很感激政府、社會各界幫助，想還社會這份「人情債」，決定以無黨籍身分參選新北市第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）立法委員，在警察權益、交通安全教育等議題發聲。

陳昭宏︰想還社會「人情債」

陳昭宏說，社會大眾的善款是復健、九次手術過程中很大的支柱，但他後來發現保險理賠足以支持，因此將部分民眾善款再次捐給各團體，但後來認為民眾捐給他的錢，應發揮更大效益，因此希望用法律專業為員警、社會弱勢發聲，相信能更有效回饋社會。

陳昭宏說，車禍復健過程中，的確非常想回外勤服務，無奈他短暫回到交警崗位後，體力無法負荷，得長時間請公傷假，也在長官和同事包容下，「占外勤的缺、做內勤的事」，但他不想造成同事負擔，已提出退休申請。

陳昭宏說，已逐漸習慣義肢，「多訓練肌肉就好！」今年也考上文化大學法律研究所在職專班，6月起留職停薪，陸續搭捷運、公車拜訪里長、各團體，目前已經拜訪完一輪淡水的里長，會持續走訪石門區、三芝區、八里區、林口區和泰山區里長，也不設競選總部，要用最節約、誠懇的方式和民眾溝通和互動。

為警察權益、交安教育議題發聲

陳昭宏笑說，家人對於他參選「不支持也不反對」，他相信只要自己打起精神重回生活軌道，家人不再感到糾結和痛苦，他也就能放心為下一階段努力。

陳昭宏提出的政見包括修改刑事訴訟法第228條、師法日本的警察與檢察官雙偵查主體制，落實嚴格考照制度，讓台北港成為「物流王」、發展自駕系統、發展石門三芝北海岸的中型醫院等。

陳昭宏說，第一選區現任立委呂孫綾、國民黨參選人洪孟楷和時代力量參選人張衞航都是可敬的對手，他相信以自己擔任員警13年的經驗，以及車禍後這段時間和台灣酒駕防制協會、警權會的交流，當民代更能反映基層心聲。

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