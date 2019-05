雙腿截肢擋不住賽車魂 20歲英國車手奪錦標賽冠軍

2019-05-22 13:53

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名20歲的賽車手比利.摩格(Billy Monger),於2017年因重大意外被迫雙腿截肢保命,但不甘變成觀眾的他在歷經2年的復健及爭取參賽後,近日在歐洲方程式公開錦標賽(Euroformula Open Championship)中奪得截肢後的首座冠軍。

綜合媒體報導,比利.摩格在2017年英國四級方程式錦標賽中遭遇嚴重意外,他當時以時速200公里的車速撞上前方車輛,事後被迫切除雙腳才得以保命,但他並未因未遭遇這項重挫就放棄賽車夢,而是透過募款籌得50萬英鎊(約1997萬台幣),再裝上義肢後積極復健,不到1年就得以重返賽場。

值得一提的是,在2017年12月以前,賽車管理機構國際汽車聯盟(FIA)基於安全理由,限制有殘疾的駕駛參加賽車競賽,但在摩格及其家人極力爭取下,最終FIA改變規定,他也成為首位參加單座賽車競賽的殘疾選手。他在2018年曾向英國廣播公司(BBC)表示,「我討厭變成觀眾,希望有天能成為第一個參加F1賽車比賽的殘疾人」。

今年摩格持續參戰歐洲方程式公開錦標賽,在前3場賽事中,最佳成績僅列第9位,於19日進行的第4場賽事也僅以第11位出賽,當天因現場下過雨,路面有水漬,摩格與工程師還一度為使用雨胎還是晴胎各執己見,不過最終他堅持使用雨胎,並在賽事中一路超越前方對手,最終拿下截肢後的首座冠軍。

事後摩格表示「我很難相信這兩年內發生的事,從發生嚴重意外後,至今取得勝仗,感覺不可思議」。他也在推特發文感謝車隊的努力,並獲得退役老將海菲爾(Nick Heidfeld)和F1新銳車手羅斯勒(George Russell)道賀。

Well... Pau!! Top 10 and a Rookie Podium ???? Should’ve been more but had to stop for slicks mid race ????☀ We’ll be back for more tomorrow ???????? #BillyWhizz pic.twitter.com/etPDfIHiL2