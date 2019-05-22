雙腿截肢擋不住賽車魂 20歲英國車手奪錦標賽冠軍

2019-05-22 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名20歲的賽車手比利．摩格（Billy Monger），於2017年因重大意外被迫雙腿截肢保命，但不甘變成觀眾的他在歷經2年的復健及爭取參賽後，近日在歐洲方程式公開錦標賽（Euroformula Open Championship）中奪得截肢後的首座冠軍。

綜合媒體報導，比利．摩格在2017年英國四級方程式錦標賽中遭遇嚴重意外，他當時以時速200公里的車速撞上前方車輛，事後被迫切除雙腳才得以保命，但他並未因未遭遇這項重挫就放棄賽車夢，而是透過募款籌得50萬英鎊（約1997萬台幣），再裝上義肢後積極復健，不到1年就得以重返賽場。

值得一提的是，在2017年12月以前，賽車管理機構國際汽車聯盟（FIA）基於安全理由，限制有殘疾的駕駛參加賽車競賽，但在摩格及其家人極力爭取下，最終FIA改變規定，他也成為首位參加單座賽車競賽的殘疾選手。他在2018年曾向英國廣播公司（BBC）表示，「我討厭變成觀眾，希望有天能成為第一個參加F1賽車比賽的殘疾人」。

今年摩格持續參戰歐洲方程式公開錦標賽，在前3場賽事中，最佳成績僅列第9位，於19日進行的第4場賽事也僅以第11位出賽，當天因現場下過雨，路面有水漬，摩格與工程師還一度為使用雨胎還是晴胎各執己見，不過最終他堅持使用雨胎，並在賽事中一路超越前方對手，最終拿下截肢後的首座冠軍。

事後摩格表示「我很難相信這兩年內發生的事，從發生嚴重意外後，至今取得勝仗，感覺不可思議」。他也在推特發文感謝車隊的努力，並獲得退役老將海菲爾（Nick Heidfeld）和F1新銳車手羅斯勒（George Russell）道賀。

Well... Pau!! Top 10 and a Rookie Podium ???? Should’ve been more but had to stop for slicks mid race ????☀ We’ll be back for more tomorrow ???????? #BillyWhizz pic.twitter.com/etPDfIHiL2 — billywhizz （@BillyMonger） 2019年5月18日

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