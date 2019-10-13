「腦膜炎」引敗血症 11歲女童2腳截肢後積極生活

2019-10-13 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國11歲的女童帕特里奇（Brogan-Lei Partridge），7歲時因嘔吐以及雙腿出現大量「皮疹」，被診斷出感染「腦膜炎」，搶救後雖性命無虞，卻因併發「敗血症」，最後左、右腳掌都遭到截肢；縱然帕特里奇餘生都必須配戴義肢，但她並沒有喪氣，反而期許能盡快獨立！

綜合外媒報導，帕特里奇7歲時在參加完父母的旅行後，在家徹夜嘔吐，她的父母帶她到急診後，醫生告訴他們只是「腸胃炎」、回家休息就能康復，但帕特里奇卻在離開醫院3小時後，腿上佈滿狀似瘀青的皮疹。

回到醫院後，帕特里奇被診斷出是有可能致死的「腦膜炎」，雖搶救後幸運脫險，但她卻因併發敗血症，左腳腳掌馬上遭到截肢，且於去（2018）年再度失去右腳掌，如今2腳都裝上義肢。

據帕特里奇的母親艾米（Aimee）表示，女兒在確診腦膜炎前，腿上就開始出現小「瘀傷」，但當初對腦膜炎沒概念的她，並沒有發現這些瘀傷其實是「皮疹」，她呼籲，其他父母應注意這項「警訊」。

艾米也補充，目前11歲的帕特里奇已適應生活、能以義肢行走，不但沒有為自己的現狀感到喪氣，反而期許能盡早擁有生活自理能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法