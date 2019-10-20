近年最重大發現！ 埃及出土30具近3千年前木乃伊

2019-10-20 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕埃及官方宣布，於該國南部古城勒克索（Luxor）附近的帝王谷（Valley of the Kings）發現30具內含木乃伊的古老木棺。當局表示，這是近年來最重大的發現。

綜合外媒報導，埃及最高文物委員會秘書長瓦奇里（Mostafa Waziri）表示，這批木棺是在勒克索附近、尼羅河西岸的阿薩西夫（Asasif）古墓群出土，屬於埃及第22王朝（西元前945至715年）。木棺分2層堆放，上層有18具，下層則有12具。

埃及文物部部長阿納尼（Khaled el-Anany）指出，木棺中的木乃伊有23具是成年男性、5具是成年女性、剩下2具是孩童，所有木棺都經過「特殊著色及保存」。埃及文物部認為這是近年來「最大且最重要的發現」。

阿納尼表示，這30具木棺將於11月移至正在興建中的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）。該博物館位於著名的吉薩金字塔（Giza Pyramids）附近，已經興建了10多年，預計明年開幕，將展示各種珍貴的埃及古文物。

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