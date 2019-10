近年最重大發現！ 埃及出土30具近3千年前木乃伊

2019-10-20 17:20

〔即時新聞/綜合報導〕埃及官方宣布,於該國南部古城勒克索(Luxor)附近的帝王谷(Valley of the Kings)發現30具內含木乃伊的古老木棺。當局表示,這是近年來最重大的發現。

綜合外媒報導,埃及最高文物委員會秘書長瓦奇里(Mostafa Waziri)表示,這批木棺是在勒克索附近、尼羅河西岸的阿薩西夫(Asasif)古墓群出土,屬於埃及第22王朝(西元前945至715年)。木棺分2層堆放,上層有18具,下層則有12具。

埃及文物部部長阿納尼(Khaled el-Anany)指出,木棺中的木乃伊有23具是成年男性、5具是成年女性、剩下2具是孩童,所有木棺都經過「特殊著色及保存」。埃及文物部認為這是近年來「最大且最重要的發現」。

阿納尼表示,這30具木棺將於11月移至正在興建中的大埃及博物館(Grand Egyptian Museum)。該博物館位於著名的吉薩金字塔(Giza Pyramids)附近,已經興建了10多年,預計明年開幕,將展示各種珍貴的埃及古文物。

Asasif Cachette: A collection of 30 coffins with mummies of priests and priestesses of Luxor’s deities uncovered. They are 3000 year-old. #Archaeology #Egyptology #Egypte #newspapers #mediaonline #Mummies #Luxor #historyofegypt @ZahiHawass pic.twitter.com/Qwt5ajVoM6