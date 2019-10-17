批反送中5大訴求意圖推翻港府 李顯龍：沒一項可妥協

2019-10-17 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續延燒，新加坡總理李顯龍罕見強硬表示，示威者提出的「五大訴求」是為了羞辱及推翻香港特區政府，並稱無一項可作出妥協。針對抗爭者要求真普選，李顯龍則說，香港不是一個國家，而是一個特別行政區。

綜合媒體報導，李顯龍昨（16）日在出席一個商界會議時，針對反送中指出，香港反修例示威者提出的五大訴求，目的是意圖羞辱及推翻特區政府，不是尋求解決香港持續多月示威的出路，並指無一項可作出妥協。對於抗爭群眾要求真普選，李顯龍則說，香港並非國家，只是特別行政區，並指目前香港的問題沒有簡單的解決方法，香港可能會出現更嚴重的暴亂，對香港感到十分悲哀。

李顯龍15日也曾表示，新加坡政府關注香港局勢，雖然兩邊狀況不同，但也無法完全避免這種撕裂社會的勢力，並指若新加坡發生這類事情，「我們需要承擔一樣甚至更惡劣的後果，因為我們更脆弱。」李顯龍也提到，中國一直是香港的後盾，這讓香港得以成長並且度過了很多經濟危機，但回歸中國對很多港人而言，在心理上有巨大的變化、不容易適應。他也認為港府沒有正視市民對經濟及社會的關切，像是住房問題，導致示威及暴力升級，並指港府必須積極解決潛在問題，否則很難克服眼前的困難。

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