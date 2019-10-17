民陣岑子杰遇襲 王丹疾呼做這3件事救救香港人

2019-10-17 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕發起數次合理非大遊行的香港「民間人權陣線」召集人岑子杰，16日再度遭人襲擊，引發港台關注。中國民運人士王丹對此疾呼，必須盡快行動起來，「救救香港！！！救救港人！！！」

根據王丹在臉書指出，「岑子杰一貫主張和平理性非暴力，再三組織的遊行都堅持這個原則，但是仍然受到謀殺一般的攻擊。這證明，中共已經鐵了心，要讓港人血流香港了。」

王丹：我們必須儘快行動起來，救救香港！

王丹表示，個人能力有限，現在只能做3件事。第一，「我已經起草給美國參議院和白宮的信，正在聯絡簽署人，將盡快發出，敦促參議院和川普加快通過香港民主與人權法案，立即開始制裁中共和港府的官員。」

其次，王丹表示，目前捷克召開的「公元兩千論壇」（Forum 2000）上，「各國代表群情激憤，已經在緊急動員，發表公開信，呼籲各國關注香港事態的惡化。」王丹說，今年他雖然沒有與會，但是論壇成員，也已經參加聯署，並推動更多人加入。

最後，王丹呼籲所有的散居各國的網友，「寫信給選區的各國議員，敦促他們要求各國政府介入香港人權問題；有能力的朋友，請推動當地人權組織，擴大全世界的抗議力度。」

王丹表示，「我們能做的，不一定能阻止中共的瘋狂暴虐。但如果我們不做，中共會更加瘋狂。」他疾呼，「救救香港！！！救救港人！！！」

中國民運人士王丹表示，他已起草給美國參議院以及白宮的信，期望能加快通過《香港人權與民主法案》，立即開始制裁中共和港府的官員。（圖擷取自臉書＿王丹网站 Wang Dan's Page）

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