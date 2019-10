加泰隆尼亞借鏡反送中運動 外媒：香港向全球輸出示威技術

2019-10-16 22:33

〔即時新聞/綜合報導〕繼2017年後,加泰隆尼亞近來爆發新一波示威抗爭行動,示威者發起堵塞道路以及佔領機場等行動。對照香港4個月來的抗爭,外媒報導指出,香港正向全球輸出示威技術,加泰隆尼亞的示威者正向香港反送中抗爭者學習。

2017年帶領加泰隆尼亞人發起自西班牙獨立運動的9名領袖,近日遭判囚9至13年,引發數以萬計的示威者走上街頭,發起佔領巴塞隆納機場的主要航廈等行動,遭警方武力清場。

根據美國媒體《Quartz》今日報導,香港正向全球輸出示威技術,加泰隆尼亞的示威者正向香港反送中抗爭者學習。就在示威者前往機場的時候,有年輕抗爭者直言,「我們要做一次香港!(We' re going to do a Hong Kong)」。

美國媒體《華爾街日報》的報導同樣指出,示威者佔據巴塞隆那機場、封鎖馬路及火車鐵軌等,都明顯呼應著香港示威者採取的策略。

香港反送中運動示威者師法出自李小龍的名言「be water」,以快速、流動的方式進行示威抗爭,並且盡量減低被捕風險,而這一核心精神也被加泰隆尼亞的示威者吸收。發起佔領機場行動的泰隆尼亞獨派組織「Tsunami Democratic」,近日就在推特上提醒示威者,「#BeWaterMyFriend」,或用同樣含有流動意涵的「成為海嘯(be a tsunami)」的說法。

