岑子杰遇襲遭爆頭 民運人士聲明：合理懷疑北京與港府所為

2019-10-17 07:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港泛民主派聯合平台「民間人權陣線」召集人岑子杰，16日晚間前往民陣開會途中，在旺角遭不明人士持鐵鎚爆頭襲擊。中國民運人士王丹在臉書公布「關於香港事態的緊急聲明」連署聲明指出，「我們有理由懷疑，這是北京政府和港府指使的行為」，毫無疑問是典型的侵犯人權，意圖製造恐懼的國家暴力行為。

聲明指出，岑子杰在街頭遇到不明人士襲擊，導致重傷住院。此前，類似的抗爭者遇到襲擊的事件，已經不斷發生，事態有進一步嚴重惡化的趨向。他們要特別指出，岑子杰作為抗爭的領導人，一貫主張和平理性非暴力，也從未對香港的警察和執法部門進行過，或者呼籲進行任何暴力攻擊。對這樣的一個和平示威者的暴力襲擊，證明在香港的這些暴力攻擊，根本不是針對違法者的正常執法行為，毫無疑問是典型的侵犯人權，意圖製造恐懼的國家暴力行為。

聲明說，有理由懷疑，這是北京政府和港府指使的行為，至少，這樣的暴力行為是受到港府和北京政權的縱容和放任的。香港，現在已經進入了恐懼瀰漫全城的狀況，抗爭民眾的領導人的生命安全受到嚴重威脅。

聲明表示，面對香港事態的惡化，國際社會的壓力至關重要。呼籲美國參議院盡快通過眾議院剛剛通過的《香港民主與人權法案》，呼籲川普總統儘快簽署法案，也呼籲法案正式通過以後，美國要立即開始對縱容暴力，進行人權侵害行為的責任者進行制裁。為此，他們願提供一切可能的協助。

聲明強調，「我們認為，人權與民主的價值是全世界和平安定的保障，我們希望美國作為自由世界的領導，能夠挺身而出，救救香港人。 」

連署人包括王丹、林培瑞（Perry Link）、嚴家其、蘇曉康、吾爾開希、王軍濤、胡平、廖亦武、侯芷明（Marie Holzman）、陳奎德、周鋒鎖、滕彪、熊炎、項小吉、方政、白夏（Jean Philippe Beja）、康正果、陶君行、夏明、呂京花、李恒青 芮朝懷、關卓中、鄭存柱、馮崇義、李蘭菊。

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