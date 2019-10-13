當年爽中8億韓元 幸運得主如今成為殺害胞弟兇嫌...

2019-10-13 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕得到彩券頭獎固然是人生一大喜事，但如果無法控制自己的慾望，往往會落得不好的下場。韓國一名58歲的男子曾爽中8億韓元（約新台幣2000萬元），如今竟成為殺害胞弟的兇嫌。

《YTN》報導，嫌犯於11日下午4時許，在全羅北道全州市完山區傳統市場內持刀砍殺48歲的弟弟，警方調查後赫然發現兇嫌在幾年前中過彩券大獎。

據了解，嫌疑人的作案動機主要是餐廳經營不善，抵押了弟弟的房子填補資金缺口卻無法按時繳貸款給銀行，兩人爭吵後哥哥便動手殺害弟弟。

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