當年爽中8億韓元 幸運得主如今成為殺害胞弟兇嫌...

〔即時新聞／綜合報導〕得到彩券頭獎固然是人生一大喜事，但如果無法控制自己的慾望，往往會落得不好的下場。韓國一名58歲的男子曾爽中8億韓元（約新台幣2000萬元），如今竟成為殺害胞弟的兇嫌。
《YTN》報導，嫌犯於11日下午4時許，在全羅北道全州市完山區傳統市場內持刀砍殺48歲的弟弟，警方調查後赫然發現兇嫌在幾年前中過彩券大獎。
據了解，嫌疑人的作案動機主要是餐廳經營不善，抵押了弟弟的房子填補資金缺口卻無法按時繳貸款給銀行，兩人爭吵後哥哥便動手殺害弟弟。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔即時新聞／綜合報導〕得到彩券頭獎固然是人生一大喜事，但如果無法控制自己的慾望，往往會落得不好的下場。韓國一名58歲的男子曾爽中8億韓元（約新台幣2000萬元），如今竟成為殺害胞弟的兇嫌。
《YTN》報導，嫌犯於11日下午4時許，在全羅北道全州市完山區傳統市場內持刀砍殺48歲的弟弟，警方調查後赫然發現兇嫌在幾年前中過彩券大獎。
據了解，嫌疑人的作案動機主要是餐廳經營不善，抵押了弟弟的房子填補資金缺口卻無法按時繳貸款給銀行，兩人爭吵後哥哥便動手殺害弟弟。
熱門推播