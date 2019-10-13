昔日盟友不保護敘北？ 庫德族：美國任憑我們被屠殺

2019-10-13 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其近來持續攻打敘利亞北部，讓當地庫德族受到波及，將軍馬祖魯姆（Mazloum Kobani Abdi）向美國表示「你們放棄了我們，任憑我們被屠殺」，庫德族政黨「敘利亞民主力量」則宣布，看守伊斯蘭國囚犯將不再是優先要務，美國與庫德族間的盟友關係出現裂痕。

據《CNN》報導，庫德族將軍馬祖魯姆向美國大使羅巴克（William Roebuck）呼籲，美國必須阻止土耳其持續進攻，或者允許與俄羅斯合作，讓俄國戰機能飛到敘北保護我們，他強調「你們已經出賣、放棄了我們，任憑我們被屠殺，這是不道德的」。

庫德族官員謝利爾（Redur Xelil）受訪時指出，軍力將優先分配於保護城市和人民，無法完全掌控關押了超過1.2萬伊斯蘭國囚犯的居留營，他也警告，土耳其這次行動可能會促使伊斯蘭國崛起。

對此，美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）表示，美國仍與敘利亞民主力量保持合作，因他們幫助殲滅伊斯蘭國，但美國也不會捲入土耳其與庫德族間的長期衝突，這並非美軍進駐敘利亞的原因。

庫德族雖被土耳其認為是恐怖分子，但卻是美國攻打伊斯蘭國的主力盟友，雖外界譴責聲浪大，但土耳其總理艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）表示，軍事行動將會繼續。

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