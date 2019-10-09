美背棄盟友 土耳其開始空襲敘利亞北部攻打庫德族

2019-10-09 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮6日宣布開始從敘利亞北部和土耳其邊界撤軍，此舉等同為土耳其進攻敘利亞開綠燈，背棄華府的長期盟友庫德族。儘管川普後來放話，如果土軍敢「越雷池一步」，他將會徹底毀滅土國經濟，土國仍在今（9）日進攻敘北，空襲庫德族掌控的地區。

綜合外媒報導，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）在推特上宣布，土國已開始對敘利亞展開軍事行動。他週三在推特官方帳號上發文稱，名為「和平之春」的行動已經開始了，這項行動旨在消除土國的「恐怖威脅」，消滅他所謂土國南部與敘利亞交界的「恐怖走廊」。

土國電視台報稱，土國軍機已空襲了敘國邊境地區。土國安全消息人士透露，軍事行動先由空襲開始，大砲和榴彈砲之後會加入攻擊。外媒稱，敘利亞邊境城市拉斯埃恩（Ras al-Ain）傳出數起爆炸聲，有建築物冒出濃煙。

世界大國擔心，土國的軍事行動可能為敘利亞內戰再開新章，加劇地區動盪。安卡拉則聲稱，其打算在敘北建立「安全區」安置土國的敘利亞難民。

艾多根稍早打電話告訴俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），土國的軍事行動有助於敘利亞的和平和穩定。俄國是敘國政府的盟友。但敘利亞政府已表示，將以一切合法手段應對土國的侵略行動。

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