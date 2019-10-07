美軍撤離敘北讓土國進軍 盟友庫德族怒批「背後捅刀」

2019-10-07 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮6日宣布開始從敘利亞北部和土耳其邊界撤軍，此舉等同為土耳其進攻敘利亞開綠燈，背棄華府的長期盟友庫德族。由庫德族領導的主要組織稱美國在「背後捅刀」，川普則為撤軍辯護，稱是時候「擺脫這些荒謬且無止盡的戰爭」了。

綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）和土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）通話後，白宮6日晚間表示，土耳其很快就會對敘利亞北部展開軍事行動，並打算重新安置當地難民，美國軍隊不會支持，但也不會予以阻撓，在擊破IS的「哈里發國」後，美軍將從敘北撤退。

庫德族是華府的長期盟友，其武裝部隊一直和美軍合作一同打擊極端組織「伊斯蘭國」（IS），但土耳其視敘北的庫德族武裝部隊「敘利亞民主力量」（SDF）為恐怖分子。土國計畫攻打庫德族肅清兩國邊境，建立「安全區」安置土國的敘利亞難民。

外媒指出，美軍從敘北撤軍代表美國的外交政策出現重大轉變，但與美國五角大廈和國務院高級官員的建議不符。共和黨和民主黨人警告，這可能導致庫德族遭到屠殺，並讓美國其他盟友感到不安。

川普今日在推特發布數則推文為撤軍辯護，他承認敘北的庫德族曾與美軍並肩作戰，但稱美方「為此付出巨額金錢和設備」。川普說，美軍進行將近3年的戰爭，「現在是我們擺脫這些荒謬且無止盡戰爭的時候了」。

「敘利亞民主力量」強烈譴責白宮的舉動，指出他們掌控了IS過去在敘利亞東北部的區域，是美國保證不會允許土耳其對該地區採取軍事行動，稱美國的聲明令人驚訝，對他們而言如同美國在「背後捅刀」。

川普的親密盟友、共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）批評此舉「短視且不負責任」、撤軍是「一場災難」，「總統這一衝動決定摧毀了美國取得的所有成就，將使該地區陷入進一步的混亂」，並可能讓IS趁亂捲土重來。

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