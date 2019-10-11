土耳其出兵敘北 川普挨轟

2019-10-11

IS恐趁亂死灰復燃

〔編譯張沛元／綜合報導〕土耳其政府九日起進軍敘利亞北部攻擊庫德族民兵，引發舉世關切甚至批評，憂心伊斯蘭教武裝激進組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）趁亂死灰復燃，聯合國安理會也將開議會商；土國堅稱出兵敘北驅逐庫德族民兵有助於敘利亞領土完整，嗆聲其他國家不要反對，否則要用難民淹沒歐洲；美國國會共和黨人不滿美國總統川普稍早自土耳其撤軍導致土軍揮軍敘北，已提案要求制裁土耳其。

土國軍方連兩天對敘北由庫德族的人民保衛軍（ＹＰＧ）率領的「敘利亞民主力量」（ＳＤＦ）展開名為「和平之春任務」的軍事攻擊，空襲與砲火至少擊中一八一個目標，地面部隊稍後進入幼發拉底河以東的敘北，雙方在邊境城市特爾阿布雅德（Tel Abyad）與拉斯埃恩（Ras al-Ain）激戰交鋒，土國稱迄今已擊斃一○九名好戰份子。

面對國際社會一面倒的批評，艾多根十日堅稱此一對抗控制敘北的庫德族軍事行動，有助於敘國領土完整，目的在於敘北打造安全區，好讓上百萬敘利亞難民回歸；若此軍事行動被稱為占領，那他就大開國門讓難民進入歐洲。根據「敘利亞人權觀察」組織指出，軍事行動第一天，就造成超過六萬人流離失所；國際紅十字會先前警告，恐有高達卅萬人將淪為難民。

紅十字會：30萬人恐淪難民

ＳＤＦ曾是美國在該區對抗ＩＳ的主要盟友，但卻被安卡拉當局視為恐怖組織；ＳＤＦ在美國撤軍後頓失軍援，而今土國揮軍敘北，恐加劇已延宕八年的敘利亞戰爭，遑論還有ＩＳ囚犯恐趁亂脫逃；ＳＤＦ指出，已有一座拘留ＩＳ成員的監獄在土國空襲中被擊中。

包括英國、法國、德國、澳洲與以色列等國家紛紛譴責土國出兵、呼籲自制或擔心ＩＳ恐趁機死灰復燃；聯合國安理會預定十日為此會商，有廿二個成員的阿拉伯聯盟則將在十二日召開緊急會議。俄國則表示，可以理解土國的安全疑慮。

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