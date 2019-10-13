土耳其進攻敘利亞庫德族 宣布已佔領邊境重要城市

2019-10-13 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其日前出兵敘利亞北部，要一舉肅清當地的庫德族勢力。土耳其軍方今日（13日）宣布，在砲火抵抗下，土軍昨日（12日）已佔領敘利亞邊境一個重要城鎮，是發動軍事行動以來最大的收穫。儘管受到國際強烈的批評聲浪，但土耳其的攻勢依然沒有減弱的跡象。

綜合外媒報導，土耳其國防部聲明指出，土軍已經占領敘利亞邊境城鎮，艾因角（Ras al-Ayn）的市中心，「在幼發拉底河以東的成功行動下，軍隊已經控制艾因角的住宅中心」，這也是土耳其發起進攻以來最大的戰果。

美國總統川普之前下令將美軍撤出該地區，被視為默認土耳其的軍事行動，並表示他不想介入土耳其與庫德族間「永無止境的戰爭」，但此舉也遭受國內批評「背棄盟友」，破壞美國在全球威信。過去在剿滅伊斯蘭國（ISIS），庫德族民兵是美軍的主要盟友。

由美軍支持的庫德族部隊，敘利亞民主力量（SDF）表示，美國應該履行其「道德責任」，封鎖敘利亞北部的領空，阻止土軍的戰機入侵，但SDF也稱，他們不希望美軍派遣士兵到前線。

22個國家組成的阿拉伯聯盟也緊急召開會議，發表聲明譴責土耳其進軍敘利亞，要求全面撤離其部隊，並警告安卡拉當局將為入侵後的恐怖主義蔓延負責。

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