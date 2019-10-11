毒品不能碰！帥兒吸毒僅7個月 母心碎PO前後「對比照」

2019-10-11 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州一名心碎的母親薩爾芬特雷西（Jennifer Salfen-Tracy）將兒子畢曉普（Cody Bishop）吸毒前後的「對比照」放上臉書，除了向大眾展示毒品造成的危害、回覆親友關心，也希望翹家好幾週的兒子看到貼文後趕快回家。

綜合外媒報導，薩爾芬特雷西9日在臉書上分享2張兒子畢曉普的照片，2張照片拍攝的時間僅相差7個月，而導致他在短時間內產生如此劇烈轉變的，就是海洛因和冰毒；可以從第2張照片中明顯看出，畢曉普成癮後，整個人不僅形銷骨立，身上還佈滿許多施打毒品留下的針孔與淤青。

薩爾芬特雷西除了要向大眾展示「毒品成癮」帶來的危害，也藉此統一回覆關心畢曉普現狀的親友，因為目前只收到兒子在拉斯維加斯（Las Vegas）流浪，希望能利用網路，讓兒子在看到這則貼文後，趕快與家人聯繫、早日回家。

目前這則貼文已獲得3萬700則留言以及4萬3000次分享，網友們都為薩爾芬特雷西祈禱畢曉普能早日回家。

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