3年前同回伊朗媽媽卻遭判刑坐牢 小女孩終返英與爸爸團聚

2019-10-11 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕擁有英伊雙國籍的扎哈里雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）2016年帶女兒加布里埃拉（Gabriella）回鄉探親時，被控涉嫌從事間諜活動遭判刑5年、於同年9月入獄，歷經3年多後，當年被安置在祖父母家、目前已經5歲的女兒在昨晚隻身回到英國，與父親理查（Richard）團聚。

綜合外媒報導，2016年3月，扎哈里雷克里夫帶2歲的女兒回伊朗探望家人、參加諾魯孜節（伊朗新年），但她同年4月初準備回到英國前，卻在機場遭到伊朗革命衛隊以「涉嫌密謀推翻伊朗政權」罪名逮捕；據國際特赦組織猜測，扎哈里雷克里夫會遭到逮捕，是因為她曾任職於「英國廣播公司媒體行動」機構（BBC Media Action），而伊朗當局懷疑，該機構曾以慈善團體名義，從海外吸收及金援當地反政府人士。

據伊朗檢調單位表示，扎哈里雷克里夫被捕是因涉嫌在2009年利用網路推廣德黑蘭等城市的「暴動」；雖扎哈里雷克里夫從被捕以來從未認罪，入獄後也不斷懇求釋放，但至今未有成效，而他的丈夫理查則尋求各種管道，盼她和加布里埃拉能順利回家，歷經3年多後，終於等到女兒歸來。

據理查表示，非常感謝英國大使館和伊朗外交部協助他接回女兒，但還有很長的路要走，因為她的妻子還沒有回家；近期流出一封扎哈里雷克里夫在獄中的信，信中提到，她已經快失去希望和動力，並沉浸在痛苦裡，因為她的女兒即將踏上歸途、回英國讀書，而她只能繼續留在監獄裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法