高架橋坍3死2傷中國稱貨車超載 官媒護航「質疑橋梁品質沒知識」

2019-10-11 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省無錫市昨（10）日晚間發生國道高架橋側翻意外，造成3死2傷。無錫市當局經初步分析，指稱此意外是因橋上車輛超載所致，但中國網友紛紛質疑，只因1輛車超載就讓橋梁坍塌，實在有點牽強。

綜合外媒報導，無錫市312號國道往上海方向之高架路段，昨晚6時許發生側翻坍塌意外，當場壓中3輛小客車，其中1輛為停放車輛，車內無人，另2輛車內共有3人，皆已死亡；此外，坍塌時橋面上共有5輛車。截至今（11）日上午，官方統計本次事故共造成3死2傷。

無錫市事故調查組經初步分析指出，本起事故是因「運輸車輛超載」所致。此前，江蘇省交通運輸廳亦稱，事故發生時有1輛嚴重超載貨車在橋上行駛，可能就是橋梁坍塌的直接原因。

中國官媒《環球時報》更於今日凌晨發表名為「如何識別能把橋​​壓塌的大車？快看！能救命！」的文章，文中直指「許多沒有專業知識的媒體，第一時間都跑去質疑橋樑的品質問題」，試圖為官方幫腔。

但中國網友們似乎對這樣的解釋不太領情，紛紛質疑「意思就是這個橋的承載能力一次只能過一輛車，且是不能超載的貨車唄？這鍋背得...」、「一出事故就超載，橋樑設計難道沒有一點缺陷」、「輪胎都沒壓爆，橋塌了，這輪胎品質也太好了」。

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