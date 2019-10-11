中國江蘇國道高架橋倒塌 官媒：壓到3車1車沒人

2019-10-11 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省無錫市10日晚間6時10分左右，有國道高架橋突然崩塌，砸中平面道路多部車輛。中共官媒報導稱，有3輛轎車遭壓，其中1輛沒有人。

根據中共官媒《人民日報》旗下《人民網》報導，江蘇省無錫錫山警方通報表示，312國道上海方向K135處、錫港路上跨橋出現橋面側翻，經現場初步勘測，橋下被壓轎車共3輛，其中1輛是停放車輛，裡頭無人。報導指，「事故現場已戒嚴」，而原因還在調查當中。

報導稱，「一嚴重超載貨車在橋上行駛，可能為橋樑垮塌的直接原因。」

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