不甩中國大使館威脅！捷克海盜黨回敬「習近平維尼對比圖」

2019-10-10 00:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕布拉格市政府近日決定取消與北京的姐妹市關係，中國駐捷克大使館馬上威脅布拉格「儘快改變作法，順應歷史大勢，否則終將損失自己的利益」。布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）所屬的海盜黨嗆辣回應，捷克是自由民主國家，拒絕向專制政體低頭，並附上一張中國國家主席習近平與小熊維尼對比圖。

賀瑞普去年11月上任後，就公開表示「人權比貓熊重要」，並多次提出交涉，希望廢除與北京姐妹市協定中的「一中條款」，但未獲得回應。布拉格市政府於是在7日通過市政會議，決定取消與北京的姐妹市關係，預料市議會也將通過。

中國駐捷克大使館8日發表聲明，批評布拉格單方面終止姐妹市關係，「這是破壞信任與中捷關係」，並稱北京已向布拉格提出嚴正抗議。

中國駐捷克大使館在聲明中也重申「一中原則」是中國核心利益之一，更稱是「國際標準和國際社會的普遍共識」等語。中國駐捷克大使館並威脅布拉格市府，「儘快改變作法，順應歷史大勢，回到支持雙邊關係發展的道路，否則終將損失自己的利益」。

賀瑞普市長隸屬的捷克海盜黨9日在官方臉書上嗆辣回應說，「我們知道中國習慣將夥伴視為附庸，而且不喜歡別人不聽話，但我們是個有自由公民、民主憲法、自治政府的國家，我們拒絕向擁有集中營並從事非法人口販運及器官移植的專制政體低頭。最後，我們加一張會被中國政府下架的圖」。

聲明附圖為一張中國國家主席習近平與小熊維尼對比圖。

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