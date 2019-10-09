NBA球迷之夜喊卡 籃網、湖人隊記者會突取消

2019-10-09 16:49

首次上稿 15:17

更新時間 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）挺港言論發酵，讓明（10日）上海的湖人對籃網的NBA中國熱身賽也受影響，繼昨籃網「NBA關懷行動」取消後，今天湖人的關懷行動也被迫喊卡，原定今晚照常舉行的球迷之夜活動，上海市體育總會也在剛剛宣布取消，意味這場熱身賽的賽前活動悉數停擺，原定籃網隊和湖人隊今天下午4點半召開記者會對外說明，也傳出臨時取消。

NBA布魯克林籃網隊和洛杉磯湖人隊將於明（10日）上海、12日深圳舉行海外熱身賽，不過由於火箭隊總管莫雷挺港言論及NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）支持言論自由持續發酵，這場上海熱身賽的賽前活動都被喊停，昨天下午籃網隊的「NBA關懷行動」臨時喊停，湖人今日在上海的NBA關懷活動也被取消。

原先NBA公關表示，今晚6點的NBA球迷之夜會照常舉行，但下午上海市體育總會發佈公告指出，「鑑於NBA聯盟所屬休斯頓火箭隊總經理莫雷日前發展的不當言論和NBA總裁蕭華的不當表態」，原定今晚在上海東方體育中心舉辦的「2019NBA球迷之夜」球迷互動活動予以取消，意味著NBA中國熱身賽的賽前的活動悉數停擺。

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