多名美國政要聲援莫雷 譴責NBA為利益出賣人權可恥

2019-10-08 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）近日發推文支持香港反送中抗爭，慘遭中國人斥罵及抵制，火箭隊老闆和NBA官方譴責莫雷言論失當。對此，多名美國政要發文聲援莫雷，並譴責NBA為利益出賣人權可恥。

共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）在推特上表示，「NBA為了取悅中國共產黨政府，拋棄休士頓火箭總管，為了保護中國市場，允許中國懲罰一名行使言論自由的美國公民，太荒謬」。盧比歐說，「這不僅是NBA的問題，這關乎中國在美國限制言論的日漸增強的能力。電視台、航空公司、連鎖酒店、零售商和好萊塢已經開始自我審查，現在如果美國公民冒犯中國，也將會面臨失業的風險。」

參議院外交委員會民主黨首席議員梅南德茲（Bob Menendez）也說，「我們必須與香港人民站在一起，要求中國承擔責任。莫雷向當權者說話，為NBA保持高標準的社會正義，應該受到稱讚。」

民主黨總統候選人、參議員華倫（Elizabeth Warren）指出，中國正企圖利用市場力量來壓迫言論自由和對中國行為的批評。NBA選擇了自己的利益，背棄自身原則與美國價值，「我們所有人都應該大聲疾呼，以支持那些為了權利在抗爭的人們。」

先前，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）也批評NBA為了追求金錢利益，「很無恥地退縮了」。共和黨參議員史考特（Rick Scott）也怒斥NBA，「向北京叩頭」，並嘲諷該聯盟「比起人權，對金錢更感興趣」的行徑「非常可恥」。

民主黨籍眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）也表示，中國正利用經濟實力「監控」美國公民的自由言論，NBA官方卻對批評中國的言論道歉「太無恥」。競逐民主黨總統提名的前歐巴馬政府閣員卡斯楚（Julian Castro）更指出，美國必須為香港的民主示威者發聲，並保護美國公民不受威權政府欺負。

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