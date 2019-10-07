稱近代史造成心理陰影 NBA台灣老闆：莫雷嚴重傷害中國球迷

2019-10-07 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）4日在推特發文力挺香港，讓中國球迷群情激憤，首位來自台灣的NBA球隊老闆，收購布魯克林籃網隊的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信也發表公開信，細數近代史，稱這些歷史對中國人有沉重的心理陰影，所以才對球迷們造成嚴重傷害。

美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上表態挺香港，分享貼圖並寫上「為自由而戰（FIGHT FOR FREEDOM）」、「與香港同在（STAND WITH HONG KONG）」等字句，讓中國朝野展開大規模抵制，包含央視、騰訊等都宣布中止了同火箭隊的合作，前火箭隊球星姚明執掌的中國籃球協會也暫停交流。

首位來自台灣的NBA球隊老闆，收購布魯克林籃網隊的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信今（7日）在臉書上發表一封給NBA球迷的公開信，稱作為NBA30支球隊的老闆之一，同時也是一個炎黃子孫，他必須發聲說明，為什麼中國球迷感到這件事情充滿政治色彩，「他們的感情受到了嚴重傷害。」

蔡崇信在這封公開信中強調分離主義運動就是中國雷區，他回顧了近代歷史，稱從鴉片戰爭開始到抗日戰爭，列強對中國領土的侵略不斷，這段歷史讓「中國人對任何試圖分裂中國領土的企圖，不管來自國內還是國外，都有沉重的心理陰影。當出現分離主義運動的話題時......中國人民感到強烈的屈辱和憤怒。」

蔡崇信強調，莫雷的推特對與中國球迷的關係產生巨大破壞，儘管莫雷後來表示自己對問題的了解不夠，他也願意接受他字面表達的意思，但是此次事件造成的傷害需要很長時間才能彌補，希望聯盟可以從此次事件中走出來，請中國球迷繼續相信NBA和籃球。

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