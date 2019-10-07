川普要中國調查拜登 外媒：拜登次子持有「渤海華美」1成股權

2019-10-07 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前遭爆出曾施壓烏克蘭總統澤倫斯基，去調查民主黨對手拜登（Joe Biden），引起政壇風暴。川普3日公開要求中國和烏克蘭對拜登進行調查。外媒今日報導整理出，拜登的次子杭特．拜登（R. Hunter Biden）持有位於上海的私募基金公司「渤海華美」1成的股份，並擔任該間公司的董事。

根據《華爾街日報》中文版報導，該間名為「渤海華美（上海）股權投資基金管理有限公司」的私募股權投資機構，由一些大型中國國有企業的股東所控制，並提供資金支持。

該公司的資金來源包括：中國國有銀行郵政儲蓄銀行佔10％、中國主要的開發銀行佔10％、一支退休基金持有10％股權，中國銀行組成的財團控股佔30％，大型共同基金集團嘉實基金管理公司（Harvest Fund Management Co.）持有另外30％的股權。

而拜登的次子則透過其擁有的「Skaneateles LLC」公司在「渤海華美」的股權結構中持股達10％。杭特．拜登的發言人梅西雷斯（George Mesires）表示，「渤海華美」的董事會席位並非是有薪職位。報導指出，自該公司成立以來，拜登的次子一直擔任董事，直到他父親副總統的任期結束後才成為股東。

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