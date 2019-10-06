懶得改死亡證明...嬰兒小腿還在動 醫生竟下令「丟冰櫃等死」

2019-10-06 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕哈薩克阿特勞地區（Atyrau）的一間醫院昨（5日）發生一起恐怖冷血的「殺嬰案」，有產婦生下一名「疑似沒有生命跡象」嬰兒後，醫生便直接開立死亡證明，豈料護士發現嬰兒的腿還在動，竟被醫生下令「直接把嬰兒放入停屍間內的冰櫃」，只因他不想再更改死亡證明。

根據外媒報導指出，主治醫師桑巴耶夫（Kuanysh Nysanbaev）在一次接生過程中，發現孕婦生下的嬰兒疑似沒有生命跡象，於是直接開立死亡證明，不料護士卻意外發現嬰兒的腿還在動，便趕緊告訴桑巴耶夫，但桑巴耶夫並未緊急救治，甚至要求護士直接將嬰兒送去停屍間的冰櫃，因為「他不想再更改已經開立的死亡證明」。

哈薩克警察局長卡布拉（Shyngys Kabdula）指出，警方是在調查一起收賄案件時，才意外曝光這起駭人案件。警方懷疑桑巴耶夫與同間醫院的另一名醫生涉嫌收賄，便竊聽桑巴耶夫的手機，才意外曝光此案。另外，卡布拉還透露，桑巴耶夫還涉嫌賄賂官員，企圖掩蓋醫療糾紛，目前桑巴耶夫已被拘留，並依謀殺罪起訴，恐將面臨20年有期徒刑。

當地衛生部副會長曼舒克（Manshuk Aimurzieva）則表示，「這起事件讓我毛骨悚然，我向孩子的家人道歉，對孩子的母親致歉」。

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