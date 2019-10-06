巴黎警署慘案7分鐘 凶手疑受極端伊斯蘭影響

2019-10-06 04:11

〔中央社〕巴黎警署發生前所未見的殺人案，事發地點在署內，犯案人是內部人員，震驚社會。一些線索指向凶手可能受極端伊斯蘭信仰影響，反恐檢察機構調查後，釐清歷時7分鐘案情細節。

10月3日，巴黎警署發生45歲行政人員阿爾彭（Mickael Harpon）在署內持刀攻擊同事，造成4名警員死亡、一人重傷案件，他自己則在警署庭院遭擊斃。

巴黎警署理應是這座城市最安全的地方之一，卻首度發生這樣的凶殺案。

此案因涉及一些極端伊斯蘭的線索，反恐檢察單位已著手調查。

費加洛報（Le Figaro）報導，反恐檢察官李卡爾（Jean-Francois Ricard）今天在一場記者會中說，從阿爾彭當天12時53分在辦公室開始動手、到1時他被擊斃為止，此案歷時共7分鐘。

李卡爾表示，阿爾彭信仰伊斯蘭已有10年之久，可能受極端想法影響，與保守的薩拉菲派（Salafiste）有聯繫，但他並無前科。

李卡爾說，初步調查結果顯示，阿爾彭贊同某些以伊斯蘭為名義犯下的案子，也不願再與女性有某些接觸，並把2015年巴黎「查理週刊」（Charlie Hebdo）遭受恐攻的案子合理化，近幾個月還改變了穿著習慣。

根據檢察機構釋出的消息，阿爾彭犯案當天早上像平常一樣在情報部門進行資訊維護工作，上午11時21分到11時50分，他與妻子互傳33則簡訊，都與宗教有關，最後以「真主至大」及「跟隨我們所愛的先知穆罕默德並冥想可蘭經」作結。

阿爾彭外出購買兩把刀後返回警署，於12時53分起開始揮刀砍同事，之後從2樓往下走到一樓，途中持續殺傷警員。

阿爾彭到了庭院，一名年輕警察命令他放下武器，阿撇F5R1701.CAP [IN] 10/06/19 04:00:16巴黎警署慘案7分鐘 凶手疑受極端伊斯蘭影響〔中央社〕巴黎警署發生前所未見的殺人案，事發地點在署內，犯案人是內部人員，震驚社會。一些線索指向凶手可能受極端伊斯蘭信仰影響，反恐檢察機構調查後，釐清歷時7分鐘案情細節。

10月3日，巴黎警署發生45歲行政人員阿爾彭（Mickael Harpon）在署內持刀攻擊同事，造成4名警員死亡、一人重傷案件，他自己則在警署庭院遭擊斃。

巴黎警署理應是這座城市最安全的地方之一，卻首度發生這樣的凶殺案。

此案因涉及一些極端伊斯蘭的線索，反恐檢察單位已著手調查。

費加洛報（Le Figaro）報導，反恐檢察官李卡爾（Jean-Francois Ricard）今天在一場記者會中說，從阿爾彭當天12時53分在辦公室開始動手、到1時他被擊斃為止，此案歷時共7分鐘。

李卡爾表示，阿爾彭信仰伊斯蘭已有10年之久，可能受極端想法影響，與保守的薩拉菲派（Salafiste）有聯繫，但他並無前科。

李卡爾說，初步調查結果顯示，阿爾彭贊同某些以伊斯蘭為名義犯下的案子，也不願再與女性有某些接觸，並把2015年巴黎「查理週刊」（Charlie Hebdo）遭受恐攻的案子合理化，近幾個月還改變了穿著習慣。

根據檢察機構釋出的消息，阿爾彭犯案當天早上像平常一樣在情報部門進行資訊維護工作，上午11時21分到11時50分，他與妻子互傳33則簡訊，都與宗教有關，最後以「真主至大」及「跟隨我們所愛的先知穆罕默德並冥想可蘭經」作結。

阿爾彭外出購買兩把刀後返回警署，於12時53分起開始揮刀砍同事，之後從2樓往下走到一樓，途中持續殺傷警員。

阿爾彭到了庭院，一名年輕警察命令他放下武器，阿爾彭沒有聽從，反而持刀跑向這名警察，這名警察依規定警示3次無果，於是開了兩槍將阿爾彭當場擊斃。

這名20多歲的警察剛從警校畢業，加入警署僅有一週時間，巴黎警署署長拉勒蒙（Didier Lallement）昨天公開讚許他所受訓練精良。（編輯：劉學源）

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