香港人反抗》中學校長會主席：學校不屬公共地方不適用

2019-10-05 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首昨日宣布實施《禁蒙面法》，今日起生效，同時，香港教育局也向各級學校發出公告，要求校方提醒學生禁止戴口罩或遮住臉孔。對此，香港中學校長會主席鄧振強今早在電台節目表示，《禁蒙面法》推行太倉促，教育局未仔細解釋法律內容，更指學校不屬於公共地方，所以不適用此法。

據《立場新聞》報導，鄧振強表示，教育局昨日的公文發布倉促，提供的資訊也不清楚，導致校方要在資訊不完全的情況下，向師生發出家長信，下星期將和教育局開會討論後，才能再向學生解釋。

鄧振強指出，根據教育局的公文，當中只寫道任何人身處受規管的公眾集會、遊行或非法集結時，使用物品蒙面就算違法，並未包括警方有權要求戴面罩的人摘下口罩，若不遵從即觸法。他認為有必要與教育局商討，更詳細的向學生解說此法，以免學生觸法。

鄧振強強調「在SARS後，校園內戴口罩已是常態」且每逢流感高峰期，許多學校都免費提供口罩，而《禁蒙面法》針對的是公共地方，學校不屬於此範圍，相信法案不會在校內執行。

針對外界批評「香港教育失敗是導致年輕人上街抗議的原因之一」，鄧振強相當不認同，這說法是錯誤又不公平的，且對教育工作者而言是種侮辱，在反送中風波前，香港青少年犯罪率是多年來新低，是因社會缺乏信任，才走上這條路，盼各界能重建信任。

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