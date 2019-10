中客在反共地標噴字慶國慶 捷克人火大用這招反擊

2019-10-05 00:17

〔即時新聞/綜合報導〕捷克首都布拉格熱門歷史景點之一的舊城區約翰藍儂牆(John Lennon Wall),從80年代起成為捍衛言論自由的街頭畫布。但有網友爆料,有一群中國人在捷克反共象徵的「藍儂牆」(香港連儂牆的由來)噴上一個巨大的70來慶祝中共建政70週年,引發捷克民眾憤怒,事後在牆上反噴「FREE HK」還有中指作為反擊。

一名網友在PTT發文指出,推特上有一組照片,內容指出「Fuck the Chinazi citizensare destroying the Prague Lennon Wall The wall is anti communism」,意思就是:該死的中國納粹份子破壞了布拉格的藍儂牆,那面牆可是「反共」的象徵!

照片中可見,有多名中國人在捷克「藍儂牆」的牆上噴著一個巨大的70來慶祝中共建政70週年,紅色的70週年數字上滾著金邊,數字裡還噴有金色五星和LOVE英文字,噴完後一群人還開心合影留念。

台灣網友見狀怒批,「低端國度的日常」、「中國人的興趣是增加國際厭惡度嗎」、「厲害了我的祖國,只有您敢挑釁全世界」、「這根本是挑釁、「支畜又在吃飽沒事找全世界開戰了」、「白痴 反共牆上噴共產國家國慶?支那人無底線」。

事後又有網友發現,中國這群人的行為在捷克引起巨大反彈,就有捷克民眾火大反噴漆,在牆上反噴「FREE HK」(解放香港)還有中指,藉此來反擊中國人無理的行為。

Fuck the Chinazi citizens are destroying the Prague Lennon Wall

