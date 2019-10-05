中客在反共地標噴字慶國慶 捷克人火大用這招反擊

2019-10-05 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕捷克首都布拉格熱門歷史景點之一的舊城區約翰藍儂牆（John Lennon Wall），從80年代起成為捍衛言論自由的街頭畫布。但有網友爆料，有一群中國人在捷克反共象徵的「藍儂牆」（香港連儂牆的由來）噴上一個巨大的70來慶祝中共建政70週年，引發捷克民眾憤怒，事後在牆上反噴「FREE HK」還有中指作為反擊。

一名網友在PTT發文指出，推特上有一組照片，內容指出「Fuck the Chinazi citizensare destroying the Prague Lennon Wall The wall is anti communism」，意思就是：該死的中國納粹份子破壞了布拉格的藍儂牆，那面牆可是「反共」的象徵！

照片中可見，有多名中國人在捷克「藍儂牆」的牆上噴著一個巨大的70來慶祝中共建政70週年，紅色的70週年數字上滾著金邊，數字裡還噴有金色五星和LOVE英文字，噴完後一群人還開心合影留念。

台灣網友見狀怒批，「低端國度的日常」、「中國人的興趣是增加國際厭惡度嗎」、「厲害了我的祖國，只有您敢挑釁全世界」、「這根本是挑釁、「支畜又在吃飽沒事找全世界開戰了」、「白痴 反共牆上噴共產國家國慶?支那人無底線」。

事後又有網友發現，中國這群人的行為在捷克引起巨大反彈，就有捷克民眾火大反噴漆，在牆上反噴「FREE HK」（解放香港）還有中指，藉此來反擊中國人無理的行為。

Fuck the Chinazi citizens are destroying the Prague Lennon Wall

The wall is anti communism#Chinazi70years #chinazi #china #prague #lennonwall #fuckchina pic.twitter.com/S1p5hWpmgr — cwsj_1 （@1Cwsj） 2019年10月2日

一群中國人跑到位於捷克反共象徵的「藍儂牆」，在藍儂牆噴上一個巨大的數字70來慶祝中共建政70週年，噴完還來個合照，此舉惹怒許多捷克民眾。（圖擷取自推特）

中國人在捷克「藍儂牆」噴上一個巨大的數字70來慶祝中共建政70週年。（圖擷取自推特）

有網友發現推特上有一組照片，並附上一段文字「推特原文：Fuck the Chinazi citizens are destroying the Prague Lennon Wall The wall is anti communism」，意思是：該死的中國納粹份子破壞了布拉格的藍儂牆，那面牆可是「反共」的象徵！（圖擷取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法