浴血重生！女孩頭部中彈動十次手術 回歸校園成「女王」

美國猶他州高中少女透納（Deserae Turner）曾遭人開槍擊中頭部，但她硬是撐過了10次腦部手術回到校園讀書，還在高中晚會被選為返校日皇后。（圖擷自Praying for Deserae Turner臉書）

2019-10-03 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州高中少女透納（Deserae Turner），14歲時遭2名少年開槍擊中頭部，還被遺棄在溝渠裡等死，醫生對其傷勢相當不樂觀，但透納硬是撐過了10次腦部手術回到校園讀書，還在高中返校節裡被選為返校日皇后（homecoming queen）。

據《美聯社》報導，回顧2017年2月發生的透納槍擊事件，兇嫌為17歲的彼得森（Colter D. Peterson）與德克爾（Jayzon Decker），他們倆在玩電玩時討論要如何擺脫透納，接著就趁著透納發訊息給彼得森時，引誘她外出並痛下殺手。

彼得森與德克爾事後被判處15年有期徒刑，透納則經歷多次手術後浴血重生，目前在猶他州北洛根的綠峽谷高中（Green Canyon High School）就讀。

不過由於過去受傷太重，透納仍無法全天上學，每天只能上課3個小時再自己回家上網補課，但她還是可以和同學一起畢業。儘管如此，透納現在能夠自行走樓梯甚至步入舞池，已經遠遠超處醫生的期望。

學校近日舉辦的返校節裡，透納打扮得猶如仙女下凡，和王子手牽手閃耀了整場晚會，並在近1400名學生中成為返校日皇后。透納笑稱，她真希望每個高中女生都能擁有如此神奇的夜晚。

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