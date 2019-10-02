反送中》槍擊學生濺血！ 美國會議員齊聲挺港、譴責中共

2019-10-02 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國70週年國慶日（1日）當日，香港發生港警在近距離以實彈朝示威者開槍的首例。對此，美國國會議員紛紛公開聲明，表明與追尋民主自由與自決的港人站在同一陣線，並針對該起暴力攻擊事件，譴責中國政府，而非香港政府。

「US Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」今（2日）在臉書發文指出 ，香港民眾遭港警實彈近距離中彈一事，美國國會議員所譴責的對象，一致指向中國共產黨政府，而非港府，顯然清楚在該起事件背後操作的人是誰。

長期挺台的德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）在推特表示，對比港人對抗專制暴政的和平示威，香港的該起槍擊事件，顯示的是中國共產黨針對港人的暴力攻擊再升級，令人無法苟同。

北卡羅萊納州共和黨議員哈德森（Richard Hudson）在推特表示，對於該起槍擊事件感到相當驚駭，並表示，自己與追尋著民主與自決的公民們同在。文中更直指，中華人民共和國是一個鎮壓性的政權，其人權紀錄也相當差勁。

眾多挺港的國會議員不分黨籍，包含共和黨眾議員錢尼（Liz Cheney）、佛羅里達州共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、麻薩諸塞州民主黨參議員馬基（Ed Markey）、加州共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy ‏）、參議院外交委員會民主黨首席議員梅南德茲（Bob Menendez）、南卡羅萊納州共和黨眾議員諾曼（Ralph Norman）、重量級民主黨籍眾議員帕隆（Frank Pallone）、共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）等。

「US Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」表示，另外值得注意的是，這次民主黨總統初選參選人中的民調前4名的拜登（Joe Biden）、華倫（Elizabeth Warren）、桑德斯（Bernie Sanders）和巴提吉格（Pete Buttigieg），4人之中僅有拜登及巴提吉格針對此事件回應。

「US Taiwan Watch」貼文：

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