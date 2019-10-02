中共建政70年閱兵 普通民眾無法靠近現場觀禮

2019-10-02 00:22

〔中央社〕大多數中國普通民眾只能透過電視或自己的智慧型手機，來觀看中共建政70年大閱兵。少部分經篩選的民眾得以進入電影院，觀賞閱兵儀式直播。

法新社報導，中共當局封鎖北京市中心大片地區，不允許任何人靠近閱兵路線，以讓部隊、戰車和飛彈通過天安門廣場。

北京軍事博物館附近的安全人員不准手拿中國國旗的孩童，以及希望一窺閱兵大典的老婦人接近。

當局也將聚集在長安街附近的群眾向外圍疏散。長安街東西幹道都是閱兵的路線。許多人在臉頰貼上小型紅色國旗，上面寫著「我愛中國」。

甚至連部分電影院播映慶祝活動的管道也遭到限制。只有70家精選電影院得以直播今天的慶祝活動。

33歲來自四川省的朱卓垣（Chu Zuoyuan，音譯）告訴法新社，他原計劃在電影院觀看閱兵儀式。

朱卓垣表示，觀看閱兵的經驗將為他追尋中國「革命」地的旅程畫下句點。旅程涵蓋地點包含天安門廣場和中國東部城市臨沂。共產黨於國共內戰期間，在臨沂市擊敗國民政府軍隊。

他在等待閱兵儀式開始時大聲說：「我希望今天會為我留下美麗和深刻的回憶。」

不過，最終朱卓垣無法進電影院觀看大閱兵。只有經過當地官員和社區領袖篩選的居民，才能觀看大閱兵直播。

大閱兵進入尾聲時，許多民眾終於得以觀看戰車和其他裝備在城市街道上移動，準備回到它們的基地。安全人員確保民眾與遊行隊伍保持安全距離。

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