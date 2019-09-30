重申貫徹「港人治港」 習近平：對台要堅持「一中原則」

2019-09-30 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今（30）晚出席中國建政70周年晚宴，致詞談及許久未曾提過的香港，他重提中國針對香港要繼續貫徹「一國兩制」，「港人治港、澳人治澳、高度自治的方針」，至於對台灣要「堅持一個中國原則和九二共識」。

綜合媒體報導，習近平今日出席「中華人民共和國成立70周年晚宴」，這是自6月的反送中運動升溫以來首度在公開談話中提到香港，他致詞時說，「要繼續全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳，高度自治的方針」；還強調「嚴格按照憲法和基本法辦事，相信有祖國的全力支持，有廣大愛國愛港愛澳同胞的共同努力，香港和澳門一定能與內地同發展共進步，明天一定會更好」。

此外，習近平於晚宴的談話中也談及台灣，他表示，「堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展」；他宣稱：「深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞，實現祖國完全統一，是『大勢所趨、大義所在，民心所向』，是任何人、任何勢力都無法阻擋。」

最後，習近平的談話不忘吹捧「中國特色社會主義道路」，並誇誇其詞地表示，「中國大踏步趕上了時代，中國人民意氣風發走在時代前列」；習還聲稱，中國「堅定不移」走和平發展道路，堅持對外開放，「同世界各國人民一道，推動構建人類命運共同體，讓和平與發展的陽光普照全球」。

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