英國財長一口咬定：英國將在10/31脫歐

2019-09-30 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國財政部長賈維德（Sajid Javid）今日表示，無論是否達成脫歐協議，英國會在10月31日脫歐。

根據《路透》報導，賈維德今日向英國獨立電視台（ITV）透露，他希望能夠有協議脫歐，但就算無法順利與歐盟達成脫歐協議，還是得在10月31日脫歐。

賈維德特別提到，雖然國會已經通過班恩法案（Benn Act），規定英國政府若不能在10月19日前與歐盟達成脫歐協議，就必須向歐盟提出再延緩脫歐大限的申請。但他們在10月底脫歐的政策仍不會變，只是實際施行上，可能會因此變得較困難。

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