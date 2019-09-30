空管雷達發出火災警報 紐西蘭一度停飛全部航班

2019-09-30 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭航空負責管控該國及整個太平洋3000萬平方公里領空內的所有航班，但其位於基督城的雷達卻在今天（30日）突然發出火災警報，導致從紐西蘭出發的班機全數暫停起飛。

據《路透》報導，該雷達共有兩個不斷電系統，其中之一突然散發煙霧引起火災警報，導致空管雷達與通訊系統進入備用模式。

紐西蘭航空表示，他們採取了一種保守的方法來應對此事，例如停止所有在紐西蘭領空內的班機起飛，雖然目前已恢復了正常的空中管制，但基督城機場與奧克蘭機場都有延誤的情況發生。

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