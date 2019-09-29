沙烏地阿拉伯開放觀光 小心誤踩禁令地雷挨罰

2019-09-29 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯27日宣布開放旅遊簽證，台灣旅客可選擇申請電子簽證或落地簽證，但沙國是全球最封閉的國家之一，對於民眾的言行有許多嚴格規範，沙國政府提醒旅客遵守當地法令，以免不慎受罰，其中包含國內不可飲酒、異性之間需保持距離、公共場合不得飲食與在外需衣著整齊等規定。

沙烏地阿拉伯以往只允許宗教因素或商務性質的外籍人士入境，27日宣布首度開放旅遊簽證，將從今天（29日）開始正式適用，台灣是沙國宣布第一波可以申請旅遊簽證的49國之一，電子簽證費用為463.44里亞爾（約新台幣3834元），有效期限為1年，獲得簽證後可在期間內不限次數出入境，每次最多停留90天。

台灣民眾可以事先在網路上申請電子簽證，也能在抵達沙國後申請落地簽證。但沙國是全球最封閉的國家之一，也有宗教警察負責管理人民的言行，沙國政府28日也在申請簽證的網站提醒遊客入境的注意事項，以免觸法，其中包含國內不可飲酒、女性不得駕車、未婚男女不可共處一地等法令。

簽證網站提醒，同性戀族群在沙國會遭遇鞭刑或死刑等處罰，只要同性戀旅客謹言慎行就不會有問題，而不論是什麼人，都不允許在公開場合有親密行為，如果旅客對政府機構拍照或攝影，可能會面臨入獄的風險，照相前也必須先徵求對方同意。另外也有情人節期間不能穿紅色衣服、公共場合不得飲食、在外需衣著整齊與逛街不能試穿衣服等規定。

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