巴西海岸漏油查無事主！野生海龜慘遭汙染

2019-09-28 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕巴西近日發生大規模漏油事件，從2日起首度發現後，至今已影響橫跨8個州的海岸，但相關單位構分析後指出，這些油並不是巴西本地生產的，當局正調查這起神祕的漏油事件源頭究竟在何處。

《BBC》報導指出，漏油事件自2日開始，跨度超過1500公里，在8個州的105個地點被發現，影響許多遊客和野生動物常出沒的海灘，部分野生動物更慘遭汙染，環團將全身沾滿油的海龜清洗後放回海中，其中也有因此生病被送至康復中心的海龜。

環保機構伊巴馬（Ibama）發表聲明指出，巴西出產的原油都可以通過化學方式進行識別，但巴西國家石油公司對這些油進行分析後，確認洩漏的油並不是來自本地，而在巴西沿海也有石油探勘活動，但當局也將其排除在洩漏源外。

當局認為，漏油源頭可能是在沿海地區運油的油輪，因為在海灘上曾發現兩個破掉的油桶。對此，巴西國家石油公司表示，儘管這次未涉及洩漏意外，仍將派出100名左右的員工進行協助。

巴西世界自然基金會保護海洋計畫的安娜（Anna Carolina Lobo）指出，這起事件透露出巴西沿海監視系統的脆弱，因很少有船隻或分析師來研究這片海域發生的事，且在現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）領導下，環保團體預算被刪減，國家對這些事的態度也變得更消極。

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