反送中》喬裝示威者？ 港警購入款式相同的防毒面具

港警多次派遣警員喬裝示威者，以便對示威者進行拘捕。《立場新聞》獲悉，港警購入數十件示威者常用的3M 7502型號防毒面具及外觀為粉紅色的3M 60926型號濾毒罐。圖為戴著3M 60926濾毒罐的示威者以水澆熄催淚彈。（法新社）

2019-09-27 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕港警多次派遣警員喬裝示威者，混入示威群眾中進行拘捕，港警也承認在811以及831銅鑼灣的2次拘捕行動中都有喬裝示威者。《立場新聞》獲悉，港警購入數十件示威者常用的3M 7502型號防毒面具及外觀為粉紅色的3M 60926型號濾毒罐，並向警方詢問，此批防毒面具與濾毒罐是否將被用於喬裝示威者。然而，港警對此至今仍未回覆。

根據《立場新聞》今（27）日報導，接獲消息得知，港警在9月中以近萬元的金額，購入約20個防毒面具及濾毒罐，也是示威者常用的3M 7502型號防毒面具、及外觀為粉紅色的3M 60926型號濾毒罐。

《立場新聞》指出，港警多次派遣警員喬裝示威者，以方便近身對示威者進行拘捕，港警也承認在811以及831銅鑼灣的2次拘捕行動中喬裝示威者，引發廣大爭議。而網路上亦不乏質疑聲浪，懷疑某些「激進示威者」是由警方假扮的「鬼」。

《立場新聞》向警方詢問，該批防毒面具及濾毒罐是否將被用於喬裝示威者、警方在代號為「踏浪者」的鎮壓行動中，共計使用多少民用防毒面具及濾毒罐，以及派遣多少喬裝警員等問題，但以上問題皆未獲港警回覆。

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