非洲豬瘟疫情持續延燒 南韓昨發現第六起確診病例

2019-09-26 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓非洲豬瘟疫情不斷蔓延，昨日在仁川市江華郡一處農場又出現一起非洲豬瘟確診病例。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓農林畜產食品部指出，昨日下午在首爾以西約60公里的仁川市江華郡一家農場出現兩起可疑病例，其中一例為陽性，另一例呈陰性。

南韓於9月17日起出現第一起確診病例，分別為17日的坡州、18日的漣川、23日的金浦及坡州，24日的江華，25日江華郡出現的確診病例則是第6起，截自目前為止，所有確診病例均來自京畿道和仁川北部地區。

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