萬國郵政聯盟向川普低頭！2021年起可徵收「自行申報費」

2019-09-26 00:24

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國（UN）專門機構萬國郵政聯盟（UPU）25日與美國就改革郵資結構達成協議，及時為避免美國因郵資爭議退出UPU。

根據雙方代表在歷時2天的緊急會議中達成的協議，郵件與包裹收件量較大的國家，得以從2021年1月起在分發來自海外的郵件，徵收所謂的「自行申報費」（self-declared rate）。

川普政府去年10月揚言，倘若不改變郵資結構，以避免收件國在分發來自海外的郵件與包裹時虧錢，美國就要在12個月後退出UPU。

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