抖音國際版禁台獨訊息 外媒：配合中國外交政策延伸全球

2019-09-25 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕擁有5億用戶、中國短片平台「抖音」的國際版「TikTok」遭揭露有審查政策，諸如「煽動英格蘭、車臣共和國、西藏、台灣獨立」等訊息都會遭到禁止。「TikTok」母公司「北京字節跳動科技」對此表示，這是為了儘量減少煽動衝突的內容，還稱該版本今年5月已經停用。

根據英國《衛報》報導，該政策將遭禁止的內容分為2種，其一是被列為「違規」訊息，另一種則被稱為「自己看到（visible to self）」。前者會遭「TikTok」完全刪除，用戶也會因此遭到封鎖，舉例來說，宣揚「法輪功」的訊息都會被視為「違規」。而後者則能留在「TikTok」，不過「TikTok」會以網路演算法限制內容的傳播度，而用戶無法得知自己的內容遭到審查。

報導指出，該份內部流出的文件中，禁止「批評或攻擊任何國家政策和社會制度」、「妖魔化或扭曲本地或外國歷史，如印尼1998年5月暴動、柬埔寨大屠殺、天安門事件」、「高度敏感題材」。而「高度敏感題材」則包括「分離主義、宗教派系或種族衝突」和「煽動北愛爾蘭、車臣共和國、西藏、台灣獨立」等。

另外，「TikTok」也審查20位世界級領袖或敏感人物的資訊，包括北韓最高領導人金正恩、美國總統川普、日本首相安倍晉三等，而中國國家主席習近平則不在此列。

《衛報》認為，該政策顯示「北京字節跳動科技有限公司」，正通過全球有超過5億用戶的「TikTok」，將中國外交政策伸延至世界各國。

「北京字節跳動科技有限公司」則說，公司創業初期為求儘量減少煽動衝突的內容，因而有此政策。自從去年「TikTok」開始，由於公司方面認為不是正確的做法，已著手實行適合不同市場的政策。

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