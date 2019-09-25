美41名議員聯合致函國務卿 要求支持台灣參加ICAO

2019-09-25 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕國際民航組織（ICAO）大會昨在加拿大蒙特婁登場，台灣今年仍未能獲邀參與，但美國國會有41位跨黨派眾議員聯名致函美國務卿龐皮歐和運輸部長趙小蘭，要求支持台灣以觀察員身份參加ICAO。

綜合媒體報導，這封聯名信函是由美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）發起，並由眾院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel），以及3位眾院台灣連線共同主席瑞斯（Albio Sires）、康諾里（Gerry Connolly）與狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）共同主導連署。

議員們在信函中指出，台灣民航局管理的「台北飛航情報區」（Taipei FIR），2018年提供175萬架航班和6890萬人次的遊客服務，位在情報區內的台灣桃園國際機場，去年被國際機場協會（Airports Council International）列為全球國際航空貨運量第11大和第5大繁忙機場。

文中提到，台北飛航情報區在區域飛航所扮演的中心地位，使台灣參與ICAO相關討論一事至為重要，將台灣排除在ICAO航空安全和經濟問題等議題的審議之外，會延誤ICAO條例的實施，並阻礙台北國際飛行情報區與亞洲的民航體系的無縫整合。

議員們強調，在中國的壓力之下，ICAO已經連續兩屆大會將台灣排除在外，北京自私自利的外交政策不僅剝奪國際社會獲得來自台灣的貢獻，更危及每年通過台北飛航情報區的數千萬旅客的生命安全，飛航安全不該是政治議題，呼籲龐皮歐和趙小蘭支持台灣以觀察員身份參加ICAO。

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